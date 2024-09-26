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ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке судьи в Житомирский окружной админсуд

14:26, 26 сентября 2024
Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке судьи сроком на один год.
ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке судьи в Житомирский окружной админсуд
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25 сентября в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Донецкого окружного административного суда Шуваловой Татьяны Александровны в Житомирский окружной административный суд.

С информацией об актуальных процедурах командировки и досрочном окончании командировки судей, осуществляемых Комиссией, можно ознакомиться в подразделе «Командировки судей» раздела «Деятельность» официального вебсайта Комиссии.

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