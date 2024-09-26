В КГВА опровергли информацию о взрывах в Киеве утром

Как сообщила военная администрация, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось.

Источник фото: КГГА

В Киевской городской военной администрации заявили, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали.

«О информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. До и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось», – заявили в КГВА.

В то же время в военной администрации подчеркнули, что воздушная тревога продолжается, поэтому граждан призывают находиться в укрытиях до отбоя.

В мониторинговых группах отмечают, что «звуки взрывов», которые были слышны в разных областях, могли являться звуками преодоления звукового барьера ракетой.

Там объясняют, что ракета летит на почти гиперзвуковой скорости на финальной стадии, и соответственно вдоль ее движения слышны громкие звуки.

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