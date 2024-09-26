ВККС рекомендовала назначить на должности двух судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

25 сентября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Филиппова Евгения Евгеньевича для назначения на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области;

Олефир Алла Александровна для назначения на должность судьи Глобинского районного суда Полтавской области.

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