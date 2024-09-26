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ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів

10:45, 26 вересня 2024
Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.
ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів
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25 вересня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади суддів.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Філіппова Євгена Євгеновича для призначення на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області;

Олефір Аллу Олександрівну для призначення на посаду судді Глобинського районного суду Полтавської області.

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