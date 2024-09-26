У Нацбанку пояснили, чи впливатиме регулятор на курс долара

У НБУ заявили, що регулятор буде допомагати валютному ринку уникати надмірних курсових коливань.

Фото: bank.gov.ua

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомив, що НБУ не збирається змінювати свою політику на валютному ринку. Про це він сказав в інтерв’ю Центру економічної стратегії.

«Логіка наших дій чітко вписується в ту стратегію поступового переходу до інфляційного таргетування і пом'якшення валютних обмежень, та переходу до керованої гнучкості обмінного курсу, яку минулого року ми затвердили в результаті співпраці та обговорення з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду», - сказав він.

Ніколайчук зазначив, що тиждень тому Рада НБУ затвердила основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, де окрім затвердження режиму гнучкого інфляційного таргетування також і закріпила основи валютно-курсової політики, яка залишається незмінною.

«Ми своїми діями продовжимо закривати дефіцит структурний дефіцит валюти приватного сектору, який в нас складається в умовах повномасштабної війни. Ми своїми діями будемо допомагати валютному ринку уникати надмірних курсових коливань, і ми будемо своїми діями забезпечувати таку ситуацію, за якої ми зберігатимемо контроль як за курсовими та інфляційними очікуваннями, а також виконуватимемо свої завдання і забезпечення привабливості інструментів у національній валюті і власне так курсові параметри», - додав заступник голови НБУ.

Також посадовець додав, що дії НБУ на валютному ринку будуть калібрувати, як це роблять від монетарного комітету до монетарного комітету.

«Водночас загальна спрямованість наших дій залишатиметься незмінною», - сказав він.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявляв, що обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків.

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