В Нацбанке объяснили, будет ли регулятор влиять на курс доллара

В НБУ заявили, что регулятор будет помогать валютному рынку избегать чрезмерных курсовых колебаний.

Фото: bank.gov.ua

Заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщил, что НБУ не намерен менять свою политику на валютном рынке. Об этом он сказал в интервью Центру экономической стратегии.

«Логика наших действий четко вписывается в ту стратегию постепенного перехода к инфляционному таргетированию и смягчению валютных ограничений, и переходу к управляемой гибкости обменного курса, которую в прошлом году мы утвердили в результате сотрудничества и обсуждения с нашими коллегами из Международного валютного фонда», - сказал он.

Николайчук отметил, что неделю назад Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, где, кроме утверждения режима гибкого инфляционного таргетирования, также и закрепил основы валютно-курсовой политики, которая остается неизменной.

«Мы своими действиями продолжим закрывать дефицит структурного дефицита валюты частного сектора, который у нас складывается в условиях полномасштабной войны. Мы своими действиями будем помогать валютному рынку избегать чрезмерных курсовых колебаний, и мы будем своими действиями обеспечивать такую ​​ситуацию, при которой мы будем сохранять контроль как за курсовыми и инфляционными ожиданиями, а также выполнять свои задачи и обеспечение привлекательности инструментов в национальной валюте и, собственно, курсовые параметры», – добавил заместитель главы НБУ.

Также чиновник добавил, что действия НБУ на валютном рынке будут калиброваться, как это делают от монетарного комитета до монетарного комитета.

«В то же время, общая направленность наших действий будет оставаться неизменной», - сказал он.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков.

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