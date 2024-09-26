26 сентября — какой сегодня праздник и главные события

26 сентября в Украине и мире празднуют День специалиста по управлению персоналом.

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В четверг, 26 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 сентября в Украине и мире празднуют День специалиста по управлению персоналом. Этот профессиональный праздник посвящен признанию важной роли, которую играют специалисты по управлению персоналом в бизнесе и организациях по всему миру. Специалисты по управлению персоналом отвечают за подбор персонала, управление талантами, отношения с работниками, культуру на рабочем месте и многое другое. Они служат стержнем, гарантирующим, что самый ценный актив организации – ее люди – будут воспитываться, поддерживаться и развиваться.

Также 26 сентября Всемирный день моря. Этот праздник был основан Международной морской организацией (IMO) 1978 для повышения осведомленности о важности морской отрасли, безопасности, охраны и устойчивого развития судоходства. Основная цель Всемирного дня моря – привлечь внимание к экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов и благосостоянию моряков. Каждый год этот день посвящен определенной теме.

А еще 26 сентября Европейский день языков. Этот праздник был основан Советом Европы 2001 года во время Европейского года языков. Основная цель этого дня – поощрение изучения языков, повышение осведомленности о языковом и культурном разнообразии Европы, а также содействие межкультурному пониманию. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как языковые уроки, семинары, лекции, конкурсы и культурные события, направленные на популяризацию изучения языков среди людей всех возрастов.

26 сентября празднуют Всемирный день контрацепции. Этот праздник был начат в 2007 году по инициативе десяти международных организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и планирования семьи. Основная цель этого дня — повышение осведомленности о важности контрацепции и обеспечении доступа к современным методам предотвращения нежелательной беременности. Контрацепция играет ключевую роль в снижении материнской смертности, борьбе с инфекциями, передающимися половым путем, и предоставлении женщинам возможности планировать свое будущее.

Также 26 сентября Всемирный день здоровья окружающей среды. Этот праздник был начат в 2011 году Международной федерацией здоровья окружающей среды (IFEH) в Индонезии. Основная цель этого дня – привлечь внимание к вопросам здоровья окружающей среды и повысить осведомленность о влиянии человеческой деятельности на окружающую среду. Ежегодно Всемирный день здоровья окружающей среды посвящен определенной теме, освещающей актуальные экологические проблемы.

А еще 26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2013 года. Основная цель этого дня — повышение осведомленности об опасности ядерного оружия и содействие международным усилиям по его полной ликвидации. Ядерное оружие представляет серьезную угрозу для глобального мира и безопасности. Несмотря на усилия по уменьшению количества ядерного оружия, многие государства все еще обладают значительными арсеналами. Этот день подчеркивает важность коллективных действий по предотвращению использования ядерного оружия и достижению мира без ядерных вооружений.

Какой сегодня церковный праздник

26 сентября в церковном календаре – день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автором нескольких книг Нового Завета, включая Евангелие от Иоанна, три послания и Откровение Иоанна Богослова. Иоанн родился в Вифсаиде, Галилее, и был сыном Зеведея и Саломии. Вместе со своим братом Иаковом он был рыбаком до того, как Иисус призвал их стать Его учениками. Иоанн был одним из ближайших учеников Иисуса и часто упоминается как "ученик, которого любил Иисус".

Календарь важных событий за 26 сентября:

1371 год — в битве в долине реки Марица объединенные сербско-болгарско-валасько-венгерско-хорватские войска терпят поражение от османов;

1580 год — английский пират Фрэнсис Дрейк завершает второе в мире кругосветное плавание;

1687 год — в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушают Парфенон;

1815 год — герцог Ришелье становится премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция;

1913 год — в Киеве начинается суд по делу Бейлиса;

1930 год — польские власти запрещают деятельность Пласта;

1951 год — Бундестаг голосует за выплату послевоенных репараций евреям;

1962 год — провозглашена Йеменская Арабская Республика;

1991 год — установлены консульские отношения между Украиной и Австрией;

1995 год — Украина присоединяется к Совету Европы;

2012 год — убийство в ТРЦ "Караван" — подозреваемый Ярослав Мазурок убил трех охранников и ранил одного сотрудника торгового центра;

2021 год— в боксерском противостоянии между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа победу одерживает Усик.

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