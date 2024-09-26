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Заместительнице прокурора Запорожской области, которая погорела на взятке в $40 000, избрали меру пресечения

09:25, 26 сентября 2024
ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителя руководителя Запорожской облпрокуратуры.
Заместительнице прокурора Запорожской области, которая погорела на взятке в $40 000, избрали меру пресечения
Фото: НАБУ
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры, разоблаченной на получении неправомерной выгоды в размере $40 тыс. США. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

 «25 сентября 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к заместителю руководителя Запорожской областной прокуратуры, разоблаченной на получении 40 тыс. долларов США неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн грн залога.

В случае внесения залога на подозреваемую будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

В ведомствах напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что заместитель руководителя областной прокуратуры высказала просьбу о предоставлении неправомерной выгоды и фактически получила неправомерную выгоду в размере $40 тыс. США за решение вопроса об изменении подследственности в уголовном производстве, обеспечении отмены ареста имущества к уголовной ответственности по другим статьям, в отношении которых осуществляется досудебное расследование.

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