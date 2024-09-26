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Заступниці прокурора Запорізької області, яка погоріла на хабарі в $40 000, обрали запобіжний захід

09:25, 26 вересня 2024
ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступниці керівника Запорізької облпрокуратури.
Заступниці прокурора Запорізької області, яка погоріла на хабарі в $40 000, обрали запобіжний захід
Фото: НАБУ
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури, викритої на отриманні неправомірної вигоди у розмірі $40 тис. США. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 «25 вересня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід до заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури, викритої на одержанні 40 тис. доларів США неправомірної вигоди», - йдеться в повідомленні.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави.

«У разі внесення застави на підозрювану буде покладено відповідні процесуальні обов'язки», - зазначає САП.

У відомств нагадали, що в межах досудового розслідування встановлено, що заступниця керівника обласної прокуратури висловила прохання надати неправомірну вигоду та фактично одержала неправомірну вигоду в розмірі $40 тис. США за вирішення питання про зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи і не притягнення до кримінальної відповідальності за іншими статтями, щодо яких здійснюється досудове розслідування.

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