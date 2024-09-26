У КМВА заперечили інформацію про вибухи в Києві вранці

Як повідомила військова адміністрація, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

Джерело фото: КМДА

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали.

«Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося», - заявили у КМВА.

Водночас у військовій адміністрації наголосили, що повітряна тривога триває, відтак громадян закликають перебувати в укриттях до відбою.

У моніторингових групах зазначають, що «звуки вибухів», які було чути у різних областях, могли бути звуками подолання звукового бар'єру ракетою.

Там пояснюють, що ракета летить на майже гіперзвуковій швидкості на фінальній стадії, і відповідно вздовж її руху чутно гучні звуки.

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