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У КМВА заперечили інформацію про вибухи в Києві вранці

10:27, 26 вересня 2024
Як повідомила військова адміністрація, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.
У КМВА заперечили інформацію про вибухи в Києві вранці
Джерело фото: КМДА
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У Київській міській військовій адміністрації заявили, що перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали.

«Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося», - заявили у КМВА.

Водночас у військовій адміністрації наголосили, що повітряна тривога триває, відтак громадян закликають перебувати в укриттях до відбою.

У моніторингових групах зазначають, що «звуки вибухів», які було чути у різних областях, могли бути звуками подолання звукового бар'єру ракетою.

Там пояснюють, що ракета летить на майже гіперзвуковій швидкості на фінальній стадії, і відповідно вздовж її руху чутно гучні звуки.

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