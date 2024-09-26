ВККС внесла подання з рекомендацією про відрядження судді до Житомирського окружного адмінсуду

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді строком на один рік.

25 вересня в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Донецького окружного адміністративного суду Шувалової Тетяни Олександрівни до Житомирського окружного адміністративного суду.

З інформацією про актуальні процедури відрядження та дострокового закінчення відрядження суддів, що здійснюються Комісією, можна ознайомитись у підрозділі «Відрядження суддів» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії.

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