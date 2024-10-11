В Украине большое количество старшеклассников, особенно ребят, уезжает за границу, — Оксен Лисовый

Министр подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить, - это качественное профессиональное, передвысшее и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.

В Украине большое количество старшеклассников, особенно ребят, уезжает за границу. На это пожаловался министр образования и науки Оксен Лисовый в час вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами», - отметил министр.

Он подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить, - это качественное профессиональное, передвысшее и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.

Среди прочего Оксен Лисовый подчеркнул, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, не лучше отечественных региональных учреждений высшего образования.

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