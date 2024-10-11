В Україні велика кількість старшокласників, особливо хлопців, виїжджає за кордон, — Оксен Лісовий

Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, - це якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

В Україні велика кількість старшокласників, особливо хлопців, виїжджає за кордон. На це поскаржився міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами», - зазначив міністр.

Він наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, - це якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Серед іншого Оксен Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

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