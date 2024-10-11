Шаг замість копійки — Нацбанк закликав голову Ради Руслана Стефанчука підтримати ініціативу про перейменування монет

НБУ просить підтримати ініціативу про перейменування української розмінної монети на шаг.

Національний банк звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням винести на парламентське обговорення законопроекти, що стосуються перейменування розмінної монети з копійки на шаг. Відповідне звернення НБУ опублікував голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Йдеться про законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України щодо зміни назви розмінної монети України», а також «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни назви розмінної монети України».

У НБУ зазначили, що ухвалення законодавчих змін не передбачає додаткових витрат.

«Карбування роздрібних українських шагів не передбачатиме миттєвого вилучення копійок, які перебувають в обігу, а отже, за умови планування достатнього перехідного періоду не спричинить жодних хвилювань з боку населення чи бізнесу», – йдеться у листі НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у разі перейменування копійок на шаги, витрати НБУ та собівартість монет залишаться без змін. На цьому наголосив директор Департаменту грошового обіг НБУ Олег Прохода.

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