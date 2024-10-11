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Шаг замість копійки — Нацбанк закликав голову Ради Руслана Стефанчука підтримати ініціативу про перейменування монет

12:11, 11 жовтня 2024
НБУ просить підтримати ініціативу про перейменування української розмінної монети на шаг.
Шаг замість копійки — Нацбанк закликав голову Ради Руслана Стефанчука підтримати ініціативу про перейменування монет
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Національний банк звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням винести на парламентське обговорення законопроекти, що стосуються перейменування розмінної монети з копійки на шаг. Відповідне звернення НБУ опублікував голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Йдеться про законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України щодо зміни назви розмінної монети України», а також «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни назви розмінної монети України».

У НБУ зазначили, що ухвалення законодавчих змін не передбачає додаткових витрат.

 «Карбування роздрібних українських шагів не передбачатиме миттєвого вилучення копійок, які перебувають в обігу, а отже, за умови планування достатнього перехідного періоду не спричинить жодних хвилювань з боку населення чи бізнесу», – йдеться у листі НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у разі перейменування копійок на шаги, витрати НБУ та собівартість монет залишаться без змін. На цьому наголосив директор Департаменту грошового обіг НБУ Олег Прохода.

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