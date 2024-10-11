Шаг вместо копейки — Нацбанк призвал главу Рады Руслана Стефанчука поддержать инициативу о переименовании монет

НБУ просит поддержать инициативу о переименовании украинской разменной монеты в шаг.

Национальный банк обратился к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой вынести на парламентское обсуждение законопроекты, касающиеся переименования разменной монеты с копейки на шаг. Соответствующее обращение НБУ опубликовал глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в некоторые законы Украины об изменении названия разменной монеты Украины», а также «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об изменении названия разменной монеты Украины».

В НБУ отметили, что принятие законодательных изменений не предусматривает дополнительных расходов.

«Чекан розничных украинских шагов не будет предусматривать мгновенное изъятие копеек, которые обращаются, а следовательно, при условии планирования достаточного переходного периода не повлечет за собой никаких волнений со стороны населения или бизнеса», – сказано в письме НБУ.

Напомним, что Национальный банк инициировал изменение названия разменных монет с «копейки» на «шаг». Это необходимо для восстановления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае переименования копеек в шаги, расходы НБУ и себестоимость монет останутся без изменений. Об этом заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.

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