Минюст разъяснил особенности проведения госрегистрации прав на недвижимое имущество и их обременений нотариусом

Нотариус в результате совершения нотариального действия с недвижимостью самостоятельно формирует и регистрирует заявление о государственной регистрации прав и проводит госрегистрацию прав.

Министерство юстиции Украины разъяснило особенности проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений нотариусом.

Совершение нотариальных действий, предусмотренных законом, с целью предоставления им юридической вероятности, удостоверения прав, а также фактов, имеющих юридическое значение, возлагается на нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, государственных нотариальных архивах (государственные нотариусы) или занимающихся частным нотариальным действием частные нотариусы). Об этом говорится в Законе Украины «О нотариате».

Разом з цим на нотаріусів законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності. На сьогодні державні та приватні нотаріуси виконують низку повноважень, делегованих державою, відмінних від нотаріальних дій.

Так, зокрема, відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» нотаріус є державним реєстратором прав на нерухоме майно.

Водночас наголошується, що нотаріуси наділені повним спектром повноважень у вказаній сфері відносин, тобто вони є «повноцінними» державними реєстраторами, які проводять реєстраційні дії відповідно до положень Закону, шляхом внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зазначається, що державна реєстрація прав є визнанням державою факту виникнення, зміни чи припинення у певної особи речових прав на нерухоме майно.

Однією з загальних засад державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень є одночасність державної реєстрації прав з вчиненням нотаріальної дії щодо нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості та державної реєстрації прав.

Особливості державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості визначені у статті 312 Закону.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно із вчиненням такої нотаріальної дії, проводиться нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію, крім випадків, передбачених цією статтею.

У разі якщо у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно із вчиненням такої нотаріальної дії, необхідно проводити декілька реєстраційних дій або реєстраційні дії щодо декількох об’єктів, державна реєстрація прав проводиться поступово в міру завершення попередньої реєстраційної дії.

У разі якщо здійснюється одночасна видача декількох свідоцтв про право на спадщину, свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя, у разі смерті одного з подружжя, що має наслідком проведення декількох реєстраційних дій щодо різних суб’єктів речового права або реєстраційних дій щодо декількох об’єктів, державна реєстрація прав проводиться після видачі таких свідоцтв.

Під час проведення державної реєстрації права власності у результаті видачі нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) або свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості, що реалізовувалося, у тому числі як предмет іпотеки, нотаріус одночасно проводить також державну реєстрацію припинення іпотеки щодо такого майна.

Державна реєстрація припинення обтяження речових прав у результаті зняття нотаріусом заборони на відчуження нерухомого майна відповідно до Закону України «Про нотаріат» проводиться нотаріусом, яким знято відповідну заборону на відчуження нерухомого майна, одночасно з її зняттям.

У разі нотаріального посвідчення правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної обставини, а також у разі, якщо у результаті вчинення нотаріальної дії утворюються нові об’єкти нерухомого майна, що потребує здійснення власником дій, спрямованих на формування (створення) нерухомого майна, державна реєстрація прав проводиться після настання певної обставини, формування (створення) нерухомого майна будь-яким державним реєстратором з урахуванням частини п’ятої статті 3 Закону (засади щодо дотримання вимог стосовно територіальності під час надання відповідних послуг) в порядку та строки, передбачені Законом.

Нотаріус у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зі вчиненням такої нотаріальної дії, самостійно формує та реєструє заяву про державну реєстрацію прав та проводить державну реєстрацію прав у порядку, передбаченому цим Законом.

За наявності поважних причин (надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила) державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зі вчиненням такої нотаріальної дії, може бути проведена іншим нотаріусом за домовленістю із ним та за попереднім письмовим повідомленням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України із зазначенням поважних причин, відомостей про нотаріуса, який проводитиме державну реєстрацію прав, та строку відсутності.

Передача заяв на проведення державної реєстрації прав до іншого нотаріуса здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України.

У разі смерті нотаріуса, оголошення його померлим чи безвісно відсутнім у порядку, встановленому законом, або якщо нотаріус за станом здоров’я не може вчинити дії, передбачені частиною першою цієї статті, припинення або зупинення діяльності такого нотаріуса, передача заяв на проведення державної реєстрації прав до іншого нотаріуса здійснюється за рішенням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.

Зазначені вище два абзаци також застосовуються до випадків проведення інших реєстраційних дій нотаріусом, який за наявності умов, визначених цими частинами, не може провести реєстраційні дії в межах строків, встановлених Законом, стосовно заяв, що перебувають на розгляді у такого нотаріуса.

Мін’юст зазначає, що помічник нотаріуса є надавачем інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто до зазначеного суб’єкта можна звернутись у разі необхідності отримання актуальних відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у встановленому порядку.

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