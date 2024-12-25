Игоря Полозуна назначили главой Бучанской РГА Киевской области

Президент Владимир Зеленский назначил Полозуна Игоря Юрьевича главой Бучанской районной государственной администрации Киевской области.
Соответствующий указ №158/2024-pп появился на сайте официального интернет-представительства Президента.
В мае 2024 года с должности председателя Бучанской РГА был уволен Даниил Мавлянов. И.о. главы стал первый заместитель председателя райадминистрации Игорь Полозун.
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