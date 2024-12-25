Ігоря Полозуна призначили головою Бучанської РДА Київської області

Володимир Зеленський призначив голову Бучанської РДА.

Джерело фото: Бучанська районна державна адміністрація Київської області

Президент Володимир Зеленський призначив Полозуна Ігоря Юрійовича головою Бучанської районної державної адміністрації Київської області.

Відповідний указ № 158/2024-pп з’явився на сайті офіційного інтернет-представництва Президента.

У травні 2024 року з посади голови Бучанської РДА був звільнений Данил Мавлянов. В.о. голови став перший заступник голови райадміністрації Ігор Полозун.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.