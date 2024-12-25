Авіакатастрофа у Казахстані — з'явилися кадри з салону літака до та після падіння

Після падіння літака вижили 32 особи.

Фото: reuters

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Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Авіакомпанія Azerbaijan Airlines повідомила, що на борту було 62 пасажири та п'ять членів екіпажу. За даними Генпрокуратури Азербайджану, вижили 32 особи.

Пізніше у мережі з'явилися кадри, зняті з салону літака, незадовго до авіакатастрофи і у перші секунди після падіння.

Раніше оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

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