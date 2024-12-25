Авиакатастрофа в Казахстане — появились кадры из салона самолета до и после падения

После падения самолета выжили 32 человека.

Фото: reuters

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, выжили 32 человека.

Позже в сети появились кадры, снятые из салона самолета, незадолго до крушения и в первые секунды после падения.

Ранее обнародовали видео с места падения самолета в Казахстане.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.