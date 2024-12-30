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Украинцам объяснили, как сформировать е-пенсионное удостоверение через портал ПФ

08:12, 30 декабря 2024
Получатели пенсии могут выбрать только электронный формат удостоверения без оформления его на бумаге или в форме платежной карты.
Украинцам объяснили, как сформировать е-пенсионное удостоверение через портал ПФ
Фото: diia.gov.ua
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что недавно был запущен новый сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать е-пенсионное удостоверение, которое будет отображаться исключительно в мобильном приложении «Дія».

«Тобто отримувачі пенсії мають можливість обрати лише електронний формат посвідчення без оформлення його на папері чи у формі платіжної картки», - заявили у ПФ.

Сформувати такий е-документ можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.

Перед формуванням заяви на виготовлення електронного пенсійного посвідчення потрібно підготувати скановані копії:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП);

паспорта громадянина України;

кольорової фотографії, зробленої впродовж останніх 6 місяців розміром 3*2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70-80% фотографії);

фізичного підпису чорним кольором (у форматі jpg).

Щоб замовити е-пенсійне посвідчення через вебпортал Пенсійного фонду України, потрібно виконати такі кроки:

  1. Увійдіть на вебпортал Пенсійного фонду України та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  1. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі “Щодо пенсійного забезпечення” оберіть вкладку “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення”.
  2. У наступному полі оберіть опцію “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового оригіналу або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням)”.
  3. У вікні, що з’явиться, уважно ознайомтесь з інструкцією та натисніть кнопку “Продовжити”.
  4. Заповніть онлайн-форму заяви: вкажіть інформацію про себе як отримувача пенсії.
  5. Прикріпіть заздалегідь відскановані документи (див. розділ “Важливо!”) та натисніть “Сформувати заяву”.
  6. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть їх до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.

З результатом опрацювання заяви можна ознайомитись в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України в розділі “Мої звернення” – “Статус звернення”.

Після успішного опрацювання відповідного звернення відображення електронного пенсійного посвідчення формується в мобільному застосунку «Дія». Посвідчення, видане за віком, підтягується в застосунок автоматично. Пенсійне посвідчення, видане за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років – потрібно додати у «Дію» власноруч. Для цього необхідно прогортати всі документи в застосунку та натиснути «Додати документ» — «Пенсійне посвідчення».

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