Українцям пояснили, як сформувати е-пенсійне посвідчення через портал ПФ

Пенсійний фонд України повідомив, нещодавно було запущено новий сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення, що відображатиметься виключно в мобільному застосунку «Дія».
«Тобто отримувачі пенсії мають можливість обрати лише електронний формат посвідчення без оформлення його на папері чи у формі платіжної картки», - заявили у ПФ.
Сформувати такий е-документ можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.
Перед формуванням заяви на виготовлення електронного пенсійного посвідчення потрібно підготувати скановані копії:
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП);
паспорта громадянина України;
кольорової фотографії, зробленої впродовж останніх 6 місяців розміром 3*2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70-80% фотографії);
фізичного підпису чорним кольором (у форматі jpg).
Щоб замовити е-пенсійне посвідчення через вебпортал Пенсійного фонду України, потрібно виконати такі кроки:
З результатом опрацювання заяви можна ознайомитись в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України в розділі “Мої звернення” – “Статус звернення”.
Після успішного опрацювання відповідного звернення відображення електронного пенсійного посвідчення формується в мобільному застосунку «Дія». Посвідчення, видане за віком, підтягується в застосунок автоматично. Пенсійне посвідчення, видане за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років – потрібно додати у «Дію» власноруч. Для цього необхідно прогортати всі документи в застосунку та натиснути «Додати документ» — «Пенсійне посвідчення».
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