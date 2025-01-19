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Некоторые пенсионеры получат прибавку 300 гривен к пенсии

16:53, 19 января 2025
В 2025 году увеличатся выплаты у тех пенсионеров, кто получит право на возрастную надбавку.
Некоторые пенсионеры получат прибавку 300 гривен к пенсии
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В январе 2025 года пенсии вырастут у пенсионеров, которые достигнут возраста, что дает право на получение дополнительной надбавки. Выплаты в январе увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.

Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

  • лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;
  • лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн;
  • лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн.

Доплата к пенсии начисляется автоматически исходя из информации из пенсионного фонда. Для этого не нужно подавать заявление. Впрочем, доплата предусмотрена только тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

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