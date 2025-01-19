Деякі пенсіонери отримають надбавку 300 гривень до пенсії

У січні 2025 року пенсії зростуть у пенсіонерів, які досягнуть віку, що дає право на отримання додаткової надбавки. Виплати у січні збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років.
В ікова надбавка виплачується у таких розмірах:
Доплата до пенсії нараховується автоматично на основі інформації з пенсійного фонду. Для цього не потрібно подавати заяву. Втім, доплата передбачена тільки для тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.
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