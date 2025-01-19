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Деякі пенсіонери отримають надбавку 300 гривень до пенсії

16:53, 19 січня 2025
У 2025 році збільшаться виплати у тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку.
Деякі пенсіонери отримають надбавку 300 гривень до пенсії
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У січні 2025 року пенсії зростуть у пенсіонерів, які досягнуть віку, що дає право на отримання додаткової надбавки. Виплати у січні збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років.

В ікова надбавка виплачується у таких розмірах:

  • особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;
  • особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;
  • особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Доплата до пенсії нараховується автоматично на основі інформації з пенсійного фонду. Для цього не потрібно подавати заяву. Втім, доплата передбачена тільки для тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

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