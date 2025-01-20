В Киеве будут судить мужчину, который месяцами травил женщину, с которой прожил более 20 лет, ради ее денег и авто

Причиной смерти женщины стала болезнь печени, вызванная отравлением химического вещества, которое ей подсыпали в пищу.

В Киеве будут судить 67-летнего мужчину, который месяцами травил свою гражданскую жену ради ее денег и автомобиля. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что 60-летняя киевлянка в последний год своей жизни все время болела. Перед смертью женщина фактически была прикована к кровати – у нее набухали руки и ноги, выпадали волосы, не было сил и аппетита.

«Всего за год совершенно здоровый человек превратился в тяжело больного - дважды находился в больницах, впрочем, только возвращался домой, его самочувствие ухудшалось», — указали в прокуратуре.

Причиной такого состояния женщины врачи называли токсический гепатит, однако вызвавшую внезапную болезнь, объяснить не могли. Во все это время рядом с ней находился ее гражданский муж, с которым она прожила вместе более 20 лет.

Ввиду этого после смерти женщины ее муж настаивал на том, чтобы вскрытие тела не делали, поскольку причиной смерти он называл длительную болезнь. Впоследствии мужчина претендовал на имущество умершей, однако наследницей квартиры и автомобиля стала сестра женщины. Ее родные предположили, что к внезапной болезни и смерти может быть причастен гражданский муж киевлянки.

Впоследствии экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала болезнь печени, вызванная отравлением химическим веществом, которое ей подсыпали в пищу.

Как установило следствие, в течение длительного времени травил женщину ее гражданский муж. После ее смерти он забрал все сбережения умершей и ее машину Сузуки, сказав родным, что автомобиль сгорел в Ирпене во время оккупации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В настоящее время мужчина находится под стражей.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

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