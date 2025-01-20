У Києві судитимуть чоловіка, який місяцями труїв жінку, з якою прожив більше 20 років, заради її грошей та авто

Причиною смерті жінки стала хвороба печінки, викликана отруєнням хімічною речовиною, яку їй підсипали у їжу.

У Києві судитимуть 67-річного чоловіка, який місяцями труїв свою цивільну дружину заради її грошей та автомобіля. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що 60-річна киянка останній рік свого життя весь час хворіла. Перед смертю жінка фактично була прикута до ліжка – у неї набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту.

«Всього за рік цілком здорова людина перетворилась на тяжко хвору - двічі перебувала у лікарнях, втім щойно поверталась додому, її самопочуття погіршувалось», — вказали у прокуратурі.

Причиною такого стану жінки лікарі називали токсичний гепатит, однак що викликало раптову хворобу, пояснити не могли. У весь цей час поруч з нею був її цивільний чоловік, з яким вона прожила разом більше 20 років.

Зважаючи на це, після смерті жінки її чоловік наполягав на тому, щоб розтин тіла не робили, оскільки причиною смерті він називав тривалу хворобу. Згодом чоловік претендував на майно померлої, однак спадкоємицею квартири та автомобіля стала сестра жінки. Її рідні припустили, що до раптової хвороби та смерті може бути причетний цивільний чоловік киянки.

Згодом експертиза показала: причиною смерті жінки стала хвороба печінки, викликана отруєнням хімічною речовиною, яку їй підсипали у їжу.

Як встановило слідство, протягом тривалого часу труїв жінку її цивільний чоловік. Після її смерті він забрав усі заощадження померлої та її машину Сузукі, сказавши рідним, що авто згоріло в Ірпені під час окупації.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На цей час чоловік перебуває під вартою.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

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