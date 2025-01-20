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Психіатри та психологи написали листа прем'єру Словаччини Фіцо і просять його відставки

12:24, 20 січня 2025
Під листом підписалося більше 250 фахівців.
Психіатри та психологи написали листа прем'єру Словаччини Фіцо і просять його відставки
Джерело фото: Getty Images
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Понад 250 психіатрів і психологів підписалися під відкритим листом прем'єру Словаччини Роберту Фіцо та вимагають його відставки, передає Dennikn. Політик у відповідь заявив, що для зміни влади потрібні не «псевдомедичні памфлети», а демократичні парламентські вибори.

Автори листа – два діячі психіатрії та психології Юзеф Хашто та Антон Єретик.

«Ваша політична поведінка характеризується висхідним ступенем владно-авторитарного стилю, маніпулюванням фактами, брехнею, наклепами й нападами на політичних опонентів, журналістів і простих громадян, які виявляють незгоду з вашою політикою», – йдеться у листі.

Також лікарі розкритикували й внутрішню політику словацького прем'єра, за їхніми словами, Фіцо не приділяє належної уваги питанням будівництва інфраструктури, стану освіти й охорони здоров'я.

«Ще більше нас жахають ваші зовнішньополітичні ініціативи, які часто прямо суперечать політиці ЄС і НАТО, членом яких є Словаччина. У війні Росії проти України ви нечітко висловлюєте, хто є жорстоким агресором, а хто – жертвою, яка захищається», - йдеться у листі.

На кінець, автори зазначили наступне: «Ми сподіваємося на вашу здатність до саморефлексії та можливість коригувати свою політичну поведінку, включно й розгляд можливості звільнення з вищої політики».

Фіцо публічно відповів на звернення на своїй сторінці у соцмережі. Він назвав авторів листа «опонентами чинної влади» та звинуватив їх у зловживанні професією в політичних цілях.

«Шановні панове, з великим жалем мушу констатувати, що ви грубо зловживали своєю професійною місією в політичних цілях і втратили будь-яку повагу та повагу серед величезної кількості людей у ​​Словаччині», – написав Фіцо.

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Словаччина

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