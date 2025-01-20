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Психиатры и психологи написали письмо премьеру Словакии Фицо и просят его отставки

12:24, 20 января 2025
Под письмом подписалось более 250 специалистов.
Психиатры и психологи написали письмо премьеру Словакии Фицо и просят его отставки
Источник фото: Getty Images
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Более 250 психиатров и психологов подписались под открытым письмом премьеру Словакии Роберту Фицо и требуют его отставки, передает Dennikn. Политик в ответ заявил, что для смены власти нужны не «псевдомедицинские памфлеты», а демократические парламентские выборы.

Авторы письма – два деятеля психиатрии и психологии Юзеф Хашто и Антон Еретик.

«Ваше политическое поведение характеризуется восходящей степенью властно-авторитарного стиля, манипулированием фактами, ложью, клеветой и нападениями на политических оппонентов, журналистов и простых граждан, проявляющих несогласие с вашей политикой», – говорится в письме.

Также врачи подвергли критике и внутреннюю политику словацкого премьера, по их словам, Фицо не уделяет должного внимания вопросам строительства инфраструктуры, состоянию образования и здравоохранения.

«Еще больше нас ужасают ваши внешнеполитические инициативы, часто прямо противоречащие политике ЕС и НАТО, членом которых является Словакия. В войне России против Украины вы нечетко выражаете, кто является жестоким агрессором, а кто – жертвой, которая защищается», - говорится в письме.

В заключение авторы отметили следующее: «Мы надеемся на вашу способность к саморефлексии и возможность корректировать свое политическое поведение, включая и рассмотрение возможности увольнения из высшей политики».

Фицо публично ответил на обращение на своей странице в соцсети. Он назвал авторов письма «оппонентами действующей власти» и обвинил их в злоупотреблении профессией в политических целях.

«Уважаемые господа, с большим сожалением, должен констатировать, что вы грубо злоупотребляли своей профессиональной миссией в политических целях и потеряли любое уважение и уважение среди огромного количества людей в Словакии», – написал Фицо.

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Словакия

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