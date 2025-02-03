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На Львовщине автомобиль въехал в забор, электросопротивление и микроавтобус, который въехал в пешехода

13:42, 3 февраля 2025
В результате ДТП пострадал стоящий на тротуаре мужчина.
На Львовщине автомобиль въехал в забор, электросопротивление и микроавтобус, который въехал в пешехода
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На Львовщине полицейские задержали водителя, который въехал в забор, электросопротивление и припаркованный автомобиль. В результате ДТП пострадал стоящий на тротуаре мужчина. Об этом сообщили в полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля в поселке Брюховичи.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением, въехал в электроопору, забор и припаркованный автомобиль Volkswagen Transporter. В дальнейшем микроавтобус, двигаясь по инерции, травмировал стоящего на тротуаре мужчину.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

В полиции пишут, что было установлено, что водитель автомобиля управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет водителю меру пресечения.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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полиция Львов ДТП

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