На Львівщині автівка в'їхала в паркан, електроопору та мікроавтобус, який в'їхав у пішохода

Внаслідок ДТП постраждав чоловік, який стояв на тротуарі.

На Львівщині поліцейські затримали водія, який в’їхав у паркан, електроопору та припарковане авто. Внаслідок ДТП постраждав чоловік, який стояв на тротуарі. Про це повідомили у поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 лютого у селищі Брюховичі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Toyota RAV4 не впорався з керуванням, в’їхав у електроопору, паркан і припаркований автомобіль Volkswagen Transporter. В подальшому мікроавтобус, рухаючись по інерції, травмував чоловіка, який стояв на тротуарі.

Внаслідок ДТП, чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

У поліції пишуть, що було встановлено, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере кермувальнику запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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