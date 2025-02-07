Оклад 18 тысяч — Шестой апелляционный админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

Шестой ААС ищет секретарей судебного заседания.

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Шестой апелляционный админсуд сообщил, что в суде есть две вакантные должности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Шестой апелляционный административный суд приглашает в свою команду граждан Украины, имеющих высшее образование, свободно владеющих государственным языком и желающих построить карьеру государственного служащего, по вакансиям секретарь судебного заседания (2 должности)», - сказано в сообщении.

Должностной оклад 18 770 грн.

Оплата труда в соответствии с пунктом 13 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

«С целью сбережения вашего времени и обеспечения быстрой коммуникации просим посылать резюме (в произвольной форме) или вопросы по электронной почте [email protected]», - добавили в суде.

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