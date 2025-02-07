Оклад 18 тисяч — Шостий апеляційний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

Шостий ААС шукає секретарів судового засідання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шостий апеляційний адмінсуд повідомив, що у суді є дві вакантні посади. Про це інформує пресслужба суду.

«Шостий апеляційний адміністративний суд запрошує до своєї команди громадян України, які мають вищу освіту, вільно володіють державною мовою та мають бажання побудувати кар’єру державного службовця, за вакансіями секретар судового засідання (2 посади)», - сказано у повідомленні.

Посадовий оклад 18770 грн.

Оплата праці відповідно до пункту 13 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

«З метою заощадження вашого часу та забезпечення швидкої комунікації просимо надсилати резюме (в довільній формі) або питання на електронну пошту [email protected]», - додали у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.