Из Украины пытались вывезти зубы мамонтов, живших 305-130 тысяч лет назад – фото

Образцы пытались переслать в международной почтовой отправке под видом «креативных художественных заготовок» стоимостью $10.

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Киевские таможенники обнаружили в почтовом отправлении из Полтавской области в США зубы мамонтов – млекопитающих, живших 305-130 тысяч лет назад. Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, эти палеонтологические образцы, обладающие культурной и научной ценностью, пытались переслать в международной почтовой отправке под видом «креативных художественных заготовок» стоимостью $10.

6 тяжелых декоративных пластин непонятного происхождения таможенники обнаружили в одной из посылок во время таможенного контроля международных почтовых отправлений. Направлялась посылка из Полтавщины в США. Находку таможенники направили на экспертизу.

По определению экспертов Национального научно-естественного музея, находившиеся в посылке пластины – ничто иное, как два коренных зуба двух разных мамутов. Специалисты предполагают, что животным, которым принадлежали зубы, было 15 и 50 лет. Жили они в эпоху плейстоцена (до палеолита), то есть 305-130 тысяч лет назад.

Каждый зуб разрезан по горизонтали на три части, все элементы декорированы смолой. После этих вмешательств данные образцы потеряли природный цемент, а также корни.

По заключению специалистов, находки этих зубов ценны для исследования видового разнообразия мамутов в плейстоцене Украины. Эти образцы не часто встречаются и обладают культурной, научной, музейной и образовательной ценностью. Культурные ценности изъяты.

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