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Госпродпотребслужба объяснила, как вернуть товар, который был приобретен в кредит

07:54, 21 февраля 2025
Если потребитель решил вернуть товар надлежащего качества, приобретенный в кредит, он должен в первую очередь обратиться к кредитодателю с заявлением об отказе от договора потребительского кредита, а уже потом к продавцу с заявлением о возврате товара.
Госпродпотребслужба объяснила, как вернуть товар, который был приобретен в кредит
Фото: poradnica.com.ua
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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей разъяснила гражданам вопрос возврата товара, приобретенного в кредит.

При покупке товаров в кредит потребитель наделен правами и обязанностями, установленными Законом Украины «О защите прав потребителей» с особенностями, определенными Законом Украины «О потребительском кредитовании».

Одной из таких особенностей является норма статьи 15 Закона Украины «О потребительском кредитовании», согласно которой потребитель имеет право в течение 14 календарных дней со дня заключения договора о потребительском кредите отказаться от договора о потребительском кредите без объяснения причин, в том числе в случае получения им денежных средств.

О намерении отказаться от договора о потребительском кредите потребитель уведомляет кредитодателя в письменной форме (в бумажном виде или в виде электронного документа, созданного согласно требованиям, определенным Законом Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте») до истечения 14-дневного срока со дня заключения договора о потребительском кредите.

Таким образом, если потребитель решил обменять/вернуть в порядке статьи 9 Закона Украины «О защите прав потребителей» товар надлежащего качества, приобретенный в кредит, он должен в первую очередь обратиться к кредитодателю с заявлением об отказе от договора о потребительском кредите, а затем к продавцу с заявлением о возврате товара.

При этом, согласно статье 5 Закона Украины «О потребительском кредитовании» государственное регулирование и надзор в сфере потребительского кредитования осуществляет Национальный банк Украины.

Госпродпотребслужба и другие государственные органы осуществляют контроль за деятельностью участников рынка потребительского кредитования и получают от них информацию в пределах полномочий, определенных законом.

В ведомстве напомнили, если ваши права, как потребителя нарушены, и предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей – обращайтесь в Госпотребпотребслужбу и ее территориальные органы. Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона Украины «О защите прав потребителей».

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Госпродпотребслужба

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