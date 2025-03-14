Почти половина 2024 года – в ГНС раскрыли сумму поступлений в бюджет от военного сбора за два месяца

Как сообщили в Государственной налоговой службе, в 2024 году налогоплательщики перечислили в бюджет в целом 51,2 млрд гривен военного сбора, а за первые два месяца 2025 года – уже 22,1 млрд грн. Об этом пишет Укринформ.
«По данным Государственной казначейской службы Украины, в 2024 году в бюджет поступило 51 198 465,34 тыс. грн военного сбора», – говорится в сообщении.
За первые два месяца 2025 года объем поступлений военного сбора составил 22,1 млрд грн, что на 16,1 млрд грн или в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было уплачено 5,99 млрд грн.
В разрезе категорий плательщиков за январь-февраль 2025 года поступления распределились следующим образом:
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