1,6 млрд евро на поддержку малого бизнеса, пострадавшего от войны — ЕС объявил конкурс заявок

Конкурс направлен на финансовую поддержку бизнеса в регионах, подвергшихся последствиям войны, компаний ВПЛ, ветеранов.

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Европейская комиссия объявила конкурс предложений на сумму 1,6 миллиарда евро для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от войны в Украине.

Так, в рамках программы Ukraine Facility Руководящий совет Ukraine Investment Framework одобрил новую инициативу, направленную на расширение доступа к финансовой поддержке для микро-, малых и средних предприятий через банки.

В Представительстве ЕС в Украине подчеркнули, что конкурс нацелен на улучшение доступа к финансированию, в частности, для бизнеса в регионах, пострадавших от войны, а также для компаний, основанных ВПЛ, ветеранами и другими группами, пострадавшими от войны. Дополнительно предусмотрена поддержка мероприятий по разминированию.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что механизм, предусматривающий финансирование в общем объеме 50 млрд евро, состоит из трех частей:

• макрофинансовая помощь – предполагает реализацию плана реформ по 15 направлениям, измеряемого 151 индикатором с разбивкой по кварталам. За выполнение этих индикаторов предоставляются средства, которые направляются в государственный бюджет и обеспечивают финансирование первоочередных немилитарных расходов.

• инвестиционная составляющая – это ресурс, который направляется на конкретные проекты и обеспечивает доступ к финансированию для малого бизнеса в Украине, с акцентом на поддержку пострадавших от войны и уязвимых компаний.

• техническая и консультативная помощь – средства, предназначенные для реализации мероприятий, направленных на гармонизацию украинского и европейского законодательства и приближение Украины к вступлению в ЕС.

Благодаря финансовым инструментам на общую сумму 9,3 миллиарда евро, включая 7,8 миллиарда евро в виде гарантий по кредитам и 1,5 миллиарда евро в виде смешанного финансирования, программа нацелена на мобилизацию 40 миллиардов евро инвестиций для восстановления и модернизации Украины.

Инвестиционная программа, реализуемая при поддержке ЕС в Украине, основана на опыте Европейского фонда устойчивого развития (EFSD+) и Инвестиционной платформы соседства.

«Объявленный конкурс поощряет финансовых партнеров брать на себя больший риск и предоставлять финансирование предприятиям в районах, пострадавших от войны, а также ветеранам войны, перемещенным лицам и беженцам, возвращающимся в Украину, микропредприятиям, стартапам, предприятиям, возглавляемым женщинами, молодежью и людьми с ограниченными возможностями, а также малым фермерам. Помимо этих категорий, конкурс облегчает доступ к финансированию для сферы разминирования и дает возможность фермерам и аграрным бизнесам участвовать в мероприятиях по разминированию», — отметил Гетманцев.

Общая ориентировочная сумма текущего конкурса составляет 1,6 миллиарда евро в виде бюджетных гарантий и смешанных финансовых грантов.

Крайний срок подачи заявок – 22 апреля.

Конкурс открыт для соответствующих партнеров-исполнителей в соответствии с Положением о механизме финансирования в Украине. К участию допускаются организации, оцениваемые по основным принципам, такие как международные и европейские многосторонние финансовые учреждения, включая Группу Европейского инвестиционного банка, Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, Банк развития Совета Европы, а также двусторонние финансовые учреждения, такие как банки развития и экспортно-кредитные агентства.

В Минэкономики озвучили основные условия конкурса:

Не менее 50% финансирования — для бизнеса в пострадавших регионах, компаний ВПЛ, ветеранов или тех, кто нанимает сотрудников из этих групп.

Не менее 75% финансирования предусмотрено для МСП и 25% для МСП+, в соответствии с приоритетами конкурса.

Дополнительная поддержка — для предприятий, занимающихся разминированием.

Не менее 50% средств – на капитальные инвестиции.

Чем больше финансирование направлено на поддержку уязвимых категорий, тем выше уровень гарантийного покрытия может получить банк.

До 60% грантов предусмотрено на бизнес-проекты, которые сочетают модернизацию производства, энергетическую безопасность и поддержку предприятий, пострадавших от войны.

В рамках объявленного конкурса международные финансовые организации сейчас формируют свои предложения для подачи на финансирование. После этого они будут утверждены Еврокомиссией и Правительством Украины.

Ожидается, что новое финансирование для украинского бизнеса станет доступным во второй половине текущего года.

На данный момент предприятия могут обращаться в банки-партнеры, чтобы подать заявку на финансирование, которое станет возможным после утверждения поданных инициатив.