Экс-депутат Кормышкина признала вину в незаконном обогащении и подписала соглашение с прокурором

Искреннее раскаяние и донат на ВСУ миллион гривен — стали известны условия, прописанные в соглашении, которое заключила Ирина Кормышкина.

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В пятницу, 14 марта, состоялось первое судебное заседание по делу экснардепки Ирины Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

В феврале этого года прокурор САП направил в суд обвинительный акт с двумя соглашениями о признании виновности Кормышкиной и ее мужа. По его словам, соглашения были инициированы стороной защиты на стадии досудебного расследования. Прокурор озвучил, что в соглашении прописаны следующие условия для Ирины Кормышкиной:

- искреннее раскаяние;

- перечисление 20 млн грн в государственный бюджет;

- донат на ВСУ – 1 млн грн в течение 5 месяцев;

- "разоблачение друг друга";

- общественный интерес: экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;

- лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком 2 года.

Ирина и Юрий Кормышкины свою вину признали. Муж экс-нардепки, кроме прочего, просил разрешения выехать за границу для лечения. Судьба этой поездки зависит от решения прокурора.

Заседание отложили. В следующий раз рассмотрят соглашение о признании виновности Юрия Кормышкина. Далее эти соглашения должен утвердить суд.

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