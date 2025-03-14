Экс-депутат Кормышкина признала вину в незаконном обогащении и подписала соглашение с прокурором

В пятницу, 14 марта, состоялось первое судебное заседание по делу экснардепки Ирины Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.
В феврале этого года прокурор САП направил в суд обвинительный акт с двумя соглашениями о признании виновности Кормышкиной и ее мужа. По его словам, соглашения были инициированы стороной защиты на стадии досудебного расследования. Прокурор озвучил, что в соглашении прописаны следующие условия для Ирины Кормышкиной:
- искреннее раскаяние;
- перечисление 20 млн грн в государственный бюджет;
- донат на ВСУ – 1 млн грн в течение 5 месяцев;
- "разоблачение друг друга";
- общественный интерес: экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;
- лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком 2 года.
Ирина и Юрий Кормышкины свою вину признали. Муж экс-нардепки, кроме прочего, просил разрешения выехать за границу для лечения. Судьба этой поездки зависит от решения прокурора.
Заседание отложили. В следующий раз рассмотрят соглашение о признании виновности Юрия Кормышкина. Далее эти соглашения должен утвердить суд.
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