В Киеве в кольцевой электричке появилась опция оплаты проезда через QR-коды прямо в вагоне

В каждом вагоне теперь есть QR-коды, которые можно отсканировать.

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В Kyiv City Express теперь можно оплатить проезд через QR-код. В каждом вагоне теперь есть QR-коды, которые можно отсканировать. Также пассажир может вручную ввести номер борта электропоезда Kyiv City Express, указанный на плакате, в сервис «Оплата проезда» в городском приложении, не сканируя QR-код.

Пассажиры сразу будут направляться в чат-бот Укрзализныци или приложение Киев Цифровой. Там можно выбрать количество билетов и оплатить их.

В целом, сейчас билеты на проезд в городской электричке можно купить двумя способами:

• через чат-бот «Укрзализныця»;

• через приложение Киев Цифровой.

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