30-дневное перемирие: Украина не будет отменять военное положение и не будет проводить выборы — Михаил Подоляк

В Офисе Президента подчеркнули, что 30-дневное перемирие – это не конец войны, и ситуация может быть непредсказуемой

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Украина не будет отменять военное положение, комендантский час и не будет проводить выборы в случае объявления 30-дневного прекращения огня с Россией. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью La Repubblica.

Он подчеркнул, что ситуация может быть непредсказуемой.

«30-дневное перемирие — это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и процедур защиты страны невозможна за такой короткий срок. Понадобятся переговоры, проверенные наблюдатели, способные фиксировать нарушения этого перемирия и обеспечивать разведение сторон», — отметил Подоляк.

Он добавил, что выборы также не будут проводиться, поскольку в нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведение избирательной кампании.

«Мы должны сохранять способность сражаться до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована», — резюмировал советник ОП.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Джидде 11 марта состоялась встреча украинской и американской делегаций, по итогам которой Киев согласился на 30-дневное прекращение огня из РФ, а США возобновить обмен разведданными и помощь в безопасности.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.

После этого Путин выдвинул дополнительные условия для прекращения боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин сделал «многообещающее заявление», но оно не было полным и он хотел бы видеть прекращение огня.

Владимир Зеленский назвал заявление Путина "очередной российской манипуляцией". Глава государства подчеркнул, что Путин фактически готовит отказ от прекращения огня, но боится сказать прямо Трампу, что хочет продолжать эту войну.