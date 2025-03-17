На Тернопольщине осудили 59-летнего мужчину за уклонение от мобилизации из-за возраста

Суд наказал мужчину условным сроком за отказ от мобилизации.

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В Тернопольской области Кременецкий районный суд по делу № 601/1684/24 приговорил 59-летнего мужчину к двум годам испытательного срока за уклонение от мобилизации.

По данным суда, 23 февраля 2024 года мужчина получил повестку, но не явился в военкомат. На судебном заседании он признал вину и пояснил, что из-за своего возраста и состояния здоровья не считает себя способным эффективно служить в армии. По его словам, в 2022 году он перенес операцию, а его зятья уже проходят службу в Вооруженных силах Украины.

Суд, учитывая возраст подсудимого и состояние его здоровья, признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, но назначил условное наказание - два года испытательного срока.

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