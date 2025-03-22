Стоимость пачки сигарет вырастет более чем на 40 грн — нардеп Железняк сообщил, что требование МВФ выполнено

Нардеп Железняк с радостью сообщил о подписании закона, который является требованием МВФ и которым стоимость пачки сигарет будет увеличена более чем на 40 грн.

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Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил радостную для него новость о том, что Президент Владимир Зеленский якобы подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия №11090.

Согласно ему стоимость пачки сигарет вырастет более чем на 40 грн.

Железняк считает, что это очень хорошая новость, потому что Украина выполнила требование МВФ, а бюджет получит больше средств.

Акцизы будут привязаны к евро.

Детальнее о ценах можно увидеть в таблице, которую подготовил Ярослав Железняк.

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