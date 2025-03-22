Землю накрыла мощная магнитная буря — как улучшить самочувствие

22 марта фиксируется магнитная буря с K-индексом 6.

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В субботу, 22 марта, наблюдается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

При наличии определенных хронических заболеваний отрицательные проявления недуга могут обостриться.

Чтобы минимизировать вред здоровью во время магнитной бури, необходимо сбалансировать рацион, отказаться от жирной, жареной, острой пищи, мучных изделий, курения, кофе, энергетических напитков и алкоголя.

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