Прибавка к пенсии за возраст – кто и сколько может получить в 2025 году

Некоторые категории граждан могут рассчитывать на доплаты к пенсии.

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В Украине для людей пенсионного возраста, которым исполнилось 70 лет, предусмотрены ежемесячные компенсационные доплаты. Размер прибавки зависит от возраста и меняется автоматически, когда пенсионер переходит в новую возрастную категорию.

Размер доплат такой:

300 грн – для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет;

456 грн – для лиц, которым исполнилось от 75 до 80 лет;

570 грн – для граждан от 80 лет и старше.

Прибавка начинает выплачиваться с даты достижения соответствующего возраста.

Тем не менее, есть ограничения: общая сумма пенсии вместе с надбавкой не должна превышать 10 340,35 грн. Если размер пенсионных выплат больше – доплата не назначается.

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