Украина не будет членом НАТО, однако вопросы безопасности, подобные 5-й статье, остаются актуальными, — Стив Уиткофф

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отметил, что продолжаются дискуссии о возможности предоставления Украине гарантий безопасности, подобных 5-й статье.

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Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что на данном этапе вступление Украины в НАТО невозможно из-за позиций России и США. В то же время, по его словам, вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности, подобных действию статьи 5 Договора Альянса о коллективной обороне, до сих пор остается предметом обсуждения.

Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак знали о том, что Украина не может стать членом НАТО.

"Я думаю, что Зеленский и у него есть правая рука Ермак, они в значительной степени признали, что не собираются быть членами НАТО", – заявил Уиткофф.

В то же время он подчеркнул, что продолжаются дискуссии о возможности предоставления Украине гарантий безопасности, подобных 5-й статье, со стороны США или европейских стран, даже без ее вступления в Альянс.

"Но я также считаю, что если будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией, то Украина не сможет присоединиться к НАТО", – добавил Уиткофф.

Напомним, что генсекретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Дональд Трамп исключил вопрос членства Украины в Альянсе из переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной.

Также советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что вступление Украины в НАТО "невероятно" маловероятно.

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