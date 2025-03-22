Мораторий на морские удары в Черном море будет реализован в течение следующей недели, — Уиткофф

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф анонсировал установление моратория на удары в Черном море уже на следующей неделе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что цель текущих мирных переговоров — достижение временного прекращения огня в Украине на 30 дней, в ходе которого стороны обсудят постоянное прекращение огня. Об этом Виткофф сказал он в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

Он повторил заявил, что якобы часть украинских военных в Курской области оцеплена. Также Уиткофф не считает, что разговор президента США Дональда Трампа и Путина прошел неудачно. По его словам, согласие о прекращении огня по энергетической инфраструктуре, на которое согласилась и Украина, "большой шаг вперед".

"Они никогда не говорили об этом раньше. Сейчас мы говорим об этом. Они никогда не говорили о возобновлении моратория на морские удары в Черном море. Это будет реализовано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это стало частью этого разговора. Это важные вещи, очень важные вещи", - подчеркнул спецпосланник Трампа.

Напомним, что Стив Уиткофф заявил, что 23 марта в Джидде состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине. По его словам, США на переговорах будут представлять советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио.

Делегации США и РФ проведут переговоры 24 марта в Эр-Рияде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.