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Мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано протягом наступного тижня, — Віткофф

08:47, 22 березня 2025
Спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф анонсував встановлення мораторію на удари у Чорному морі вже наступного тижня.
Мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано протягом наступного тижня, — Віткофф
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Спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що мета поточних мирних переговорів — це досягнення тимчасового припинення вогню в Україні на 30 днів, під час якого сторони обговорять постійне припинення вогню. Про це Віткофф  сказав він в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону.

Він повторив заявив, що нібито частина українських військових у Курській області оточена. Також Віткофф не вважає, що розмова президента США Дональда Трампа та Путіна пройшла невдало. За його словами, згода про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, на яку погодилася й Україна, "є великий кроком вперед".

"Вони ніколи не говорили про це раніше. Зараз ми говоримо про це. Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на морські удари у Чорному морі. Це буде реалізовано протягом наступного тижня або близько того. Є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це стало частиною цієї розмови. Це важливі речі, дуже важливі речі", — підкреслив спецпосланець Трампа.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц заявили, що найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря на шляху до повного припинення вогню.

Нагадаємо, що Стів Віткофф заявив, що в Джідді відбудеться новий раунд переговорів щодо мирного врегулювання в Україні. 

Делегації США та РФ проведуть переговори 24 березня в Ер-Ріяді.

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США рф Україна війна Чорне море

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