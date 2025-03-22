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Україна не буде членом НАТО, однак питання безпеки, подібні до 5-ї статті, залишаються актуальними, — Стів Віткофф

09:05, 22 березня 2025
Спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф зазначив, що тривають дискусії щодо можливості надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5-ї статті.
Україна не буде членом НАТО, однак питання безпеки, подібні до 5-ї статті, залишаються актуальними, — Стів Віткофф
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Спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф сказав в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону, що на даному етапі вступ України до НАТО неможливий через позиції Росії та США. Водночас, за його словами, питання надання Києву гарантій безпеки, подібних до дії статті 5 Договору Альянсу про колективну оборону, досі залишається предметом обговорення.

Він зазначив, що Президент України Володимир Зеленський та глава Офісу Президента Андрій Єрмак знали про те, що Україна не може стати членом НАТО.

"Я думаю, що Зеленський і у нього є права рука Єрмак, вони значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО", – заявив Віткофф.

Водночас він наголосив, що тривають дискусії щодо можливості надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5-ї статті, з боку США або європейських країн, навіть без її вступу до Альянсу.

"Але я також вважаю, що якщо буде досягнута мирна угода між Україною та Росією, то Україна не зможе приєднатися до НАТО", – додав Віткофф. 

Нагадаємо, що генсекретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Дональд Трамп виключив питання членства України в Альянсі з переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною.

Також радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що вступ України до НАТО "неймовірно" малоймовірний.

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США НАТО Україна

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