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Надбавка до пенсії за вік — хто та скільки може отримати у 2025 році

09:24, 22 березня 2025
Деякі категорії громадян можуть розраховувати надоплати до пенсії.
Надбавка до пенсії за вік — хто та скільки може отримати у 2025 році
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В Україні для людей пенсійного віку, яким виповнилося 70 років, передбачені щомісячні компенсаційні доплати. Розмір надбавки залежить від віку та змінюється автоматично, коли пенсіонер переходить у нову вікову категорію.

Розмір доплат такий:

300 грн – для пенсіонерів віком від 70 до 75 років;

456 грн – для осіб, яким виповнилося від 75 до 80 років;

570 грн – для громадян від 80 років і старше.

Надбавка починає виплачуватись з дати досягнення відповідного віку.

Проте є обмеження: загальна сума пенсії разом із надбавкою не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Якщо розмір пенсійних виплат більший – доплата не призначається.

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