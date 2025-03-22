Землю накрила потужна магнітна буря — як покращити самопочуття

22 березня фіксується магнітна буря з K-індексом 6.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 22 березня, спостерігається сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття та здров'я метеозалежних людей.

У разі наявності певних хронічних захворювань негативні прояви недуги можуть загостритися.

Щоб мінімізувати шкоду для здоров’я під час магнітної бурі, необхідно збалансувати раціон, відмовитися від жирної, смаженої, гострої їжі, борошняних виробів, куріння, кави, енергетичних напоїв та алкоголю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.