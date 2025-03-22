Вартість пачки цигарок зросте більше, ніж на 40 грн — нардеп Железняк повідомив, що вимога МВФ виконана

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив радісну для нього новину про те, що Президент Володимир Зеленський начебто підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби №11090.
Відповідно до нього вартість пачки цигарок зросте більш, ніж на 40 грн.
Железняк вважає, що це дуже добра новина, бо Україна виконала вимогу МВФ, а бюджет отримає більше коштів.
Акцизи будуть прив'язані до євро.
Детальніше про ціни можна побачити у таблиці, яку підготував Ярослав Железняк.
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