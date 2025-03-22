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Вартість пачки цигарок зросте більше, ніж на 40 грн — нардеп Железняк повідомив, що вимога МВФ виконана

09:45, 22 березня 2025
Нардеп Железняк з радістю повідомив про підписання закону, який є вимогою МВФ і яким вартість пачки цигарок буде збільшена більш, ніж на 40 грн
Вартість пачки цигарок зросте більше, ніж на 40 грн — нардеп Железняк повідомив, що вимога МВФ виконана
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Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив радісну для нього новину про те, що Президент Володимир Зеленський начебто підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби №11090.

Відповідно до нього вартість пачки цигарок зросте більш, ніж на 40 грн.

Железняк вважає, що це дуже добра новина, бо Україна виконала вимогу МВФ, а бюджет отримає більше коштів.

Акцизи будуть прив'язані до євро.

Детальніше про ціни можна побачити у таблиці, яку підготував Ярослав Железняк.

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